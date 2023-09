Calcio: Serie A, Roma-Milan 1-2**

MeteoWeb

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – Il Milan supera 2-1 la Roma nell’anticipo della terza giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere il match i gol di Giroud su rigore al 9′ e Leao al 48′; inutile la rete di Spinazzola al 92′ per i giallorossi. I rossoneri giocano in dieci uomini dal 61′ per l’espulsione di Tomori per doppia ammonizione. In classifica il Milan è a punteggio pieno con 9 punti, mentre la Roma resta nei bassifondi con un solo punto.