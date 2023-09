MeteoWeb

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Simone Sozza è l’arbitro designato per il derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle 18 al ‘Meazza’ e valido per la 4/a giornata di Serie A. Fabio Maresca dirigerà invece Juventus-Lazio, in campo all’Allianz Stadium di Torino sempre sabato prossimo ma alle 15.