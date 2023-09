MeteoWeb

Udine, 24 set. – (Adnkronos) – La Fiorentina supera 2-0 l’Udinese in un match della quinta giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena di Udine. A decidere la partita le reti di Martinez Quarta al 32′ e Bonaventura al 93′. In classifica i viola agganciano la Juventus al quarto posto con 10 punti, mentre i friulani, ancora a secco di vittorie in campionato, sono diciassettesimi a quota 3 come la Salernitana.