Calcio: Spalletti, ‘ct ruolo di massima responsabilità ma mi farà dare il meglio’

MeteoWeb

Firenze, 2 set. – (Adnkronos) – “La responsabilità è una cosa che in alcuni momenti ti schiaccia ma per essere persone forti abbiamo bisogno della responsabilità. Questo incarico che il presidente mi ha dato è della massima responsabilità, ho intravisto in tutte le persone che sono venute a trovarmi per sistemare le cose che la Nazionale è una cosa importante”. Così Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa di presentazione da ct azzurro. “Io senza responsabilità non so dare il meglio di me stesso”, sottolinea Spalletti.