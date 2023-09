Calcio: Spalletti, ‘sofferto sulle seconde palle, ma concesso poco’

MeteoWeb

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “La sofferenza è stata sul piano di queste ribattute e seconde palle, dove non siamo stati pronti a ricreare questo blocco squadra in fase difensiva e queste respinte sono state spesso oggetto di riconquista dei centrocampisti che accompagnavano, però la squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto. Nelle possibilità di scelta c’era lo spazio e la tranquillità di poter scegliere dei passaggi per poter far male”. Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti, all’esordio, a Rai Sport commentando l’1-1 contro la Macedonia del Nord nelle Qualificazioni a Euro 2024. Ora c’è poco tempo per preparare la gara con l’Ucraina. “Gli aspetti su cui lavorare vengono fuori da questa partita qui. Questo è l’unico elemento che abbiamo per andare a cercare di trovare dei miglioramenti”, ha aggiunto il ct. “Ho dormito poco? Dormo sempre poco ma non dipende dall’esordio, poi è chiaro che un po’ di emozione c’è, perchè non è che si giochi dentro lo stadio ma in tutto il mondo una partita dell’Italia. Tutti erano alla tv a guardarci per cui quello che facciamo sul campo loro sono nelle condizioni di poterci valutare”, ha aggiunto.