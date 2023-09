Calcio: tornano Gatti e Kostic nella Juve, Empoli con il tridente Baldanzi-Caputo-Cambiaghi

MeteoWeb

Roma, 3 set. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Empoli-Juventus, in campo alle 20.45 allo stadio ‘Castellani’. Allegri rilancia dal 1′ Gatti e Kostic, preferiti ad Alex Sandro e Cambiaso, in mezzo al campo si rivede Miretti a scapito di Fagioli. Zanetti si affida al 4-3-3 con il tridente offensivo Baldanzi-Caputo-Cambiaghi. Queste gli 11 iniziali:

EMPOLI: Berisha; Bereszynski, Walukiewickz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.

JUVENTUS: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.