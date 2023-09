Calcio: Ventura applaude Spalletti, ‘ha portato entusiasmo e positività, azzurri su strada giusta’

MeteoWeb

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “Ieri sera la prova dell’Italia mi ha piacevolmente sorpreso. Ottima prova dei ragazzi che hanno subito sposato la filosofia del nuovo ct. Ora non tutti i problemi sono risolti, come non era tutto disastroso dopo il pari con la Macedonia ma si può guardare al futuro con fiducia. Gli azzurri sono sulla strada giusta”. Così all’Adnkronos l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura dopo la vittoria per 2-1 degli azzurri contro l’Ucraina in un match delle qualificazioni a Euro 2024. “Mi sembra che Spalletti abbia avuto un ottimo impatto sulla squadra, ha portato idee chiare, entusiasmo e positività e i ragazzi lo stanno seguendo -prosegue Ventura-. Ha assorbito nel migliore di modi questo avvicendamento in corsa, io non avevo alcun dubbio perché conosco il valore dell’allenatore. Per la qualificazione non è ancora fatta perché bisognerà andare in Ucraina a fare risultato ma la vittoria di ieri dà fiducia”.