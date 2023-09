MeteoWeb

Barcellona, 18 set. – (Adnkronos) – “Sia per l’uno che per l’altro i lavori legati al rinnovo stanno proseguendo bene. Presto ci saranno novità, le trattative stanno andando a buon fine”. Così l’allenatore del Barcellona, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Anversa, annuncia i prossimi rinnovi dei giovani Lamine Yamal e Alejandro Balde, rispettivamente 16 e 19 anni.