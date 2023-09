Carburanti: Osnato (Fdi), ‘stimate frodi per circa 10 mld, indagine conoscitiva è un dovere’

MeteoWeb

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “A oggi si stimano frodi per circa 10 miliardi di euro, è un dovere avviare un?indagine conoscitiva nella distribuzione dei carburanti e, nello specifico, sui fenomeni di evasione dell?Iva e delle accise?. Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico e finanziario del partito, a margine della seduta odierna in cui la commissione Finanze ha deliberato l?avvio dell?indagine conoscitiva.

“La commissione Finanze – prosegue – si pone l?obiettivo di individuare i profili di responsabilità nelle frodi sui carburanti che rappresentano un danno rilevante non solo per l?erario ma anche per i cittadini, esposti a prodotti di provenienza illecita che possono compromettere la loro sicurezza”. “Procederemo con le audizioni sia dei soggetti operanti nel settore dei carburanti sia delle Autorità di controllo, per acquisire elementi fiscali e tributari che saranno oggetto di analisi al fine di approfondire le dinamiche degli illeciti e di adottare le opportune misure, anche di carattere legislativo, per bloccare i fenomeni delle mafie dei carburanti”, conclude Osnato.