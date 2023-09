Caso Grillo jr: legale difesa, ‘le nostre eccezioni su formazione collegio’

MeteoWeb

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) – “Prima della testimonianza della ragazza faremo alcune questioni abbastanza rilevanti perché riguardano la formazione del collegio e alcuni atti dei quali siamo venuti a conoscenza qualche giorno fa”. Lo ha detto l’avvocata Antonella Cuccureddu, che rappresenta la difesa di Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda del luglio 2019.

“Non sappiamo se il Csm dovrà riprendere in mano la questione. Adesso ce lo diranno formalmente”, ha aggiunto la legale.