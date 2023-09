Centrosinistra: Fratoianni, ‘lavoriamo su ciò che ci unisce’

MeteoWeb

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Mi pare che in questo momento debbano prevalere le cose che uniscono. Non è un appello buonista. Ma per dare un’alternativa al Paese occorre mettere insieme le forze e avere idee per una alternativa credibile. In questo momento prevalgono i momenti di convergenza dal salario minimo alla sanità. Poi ci sono e ci saranno differenze, ma discutiamo e lavoriamo su cui ciò che unisce”. Così Nicola Fratoianni alla festa di Sinistra Italiana con Giuseppe Conte.