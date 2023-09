Covid: Commissione Ue autorizza vaccino contro variante XBB.1.5

MeteoWeb

Bruxelles, 1 set. (Adnkronos) – La Commissione europea ha autorizzato il vaccino anti Covid-19 Comirnaty, adattato nei confronti della variante XBB.1.5, sviluppato da BioNTech-Pfizer. Questo vaccino segna un nuovo importante traguardo nella lotta contro la malattia: si tratta del terzo adattamento del vaccino per far fronte alle nuove varianti del Covid-19.

Il vaccino è autorizzato per gli adulti, i bambini e i neonati di oltre 6 mesi. In linea con le precedenti raccomandazioni dell’Ema e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), agli adulti e ai bambini di almeno 5 anni da vaccinare dovrebbe essere somministrata un’unica dose, indipendentemente dalla loro anamnesi vaccinale in relazione al Covid-19.

L’autorizzazione è stata rilasciata dopo una rigorosa valutazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali nell’ambito del meccanismo di valutazione accelerata. La Commissione ha autorizzato questo vaccino adattato seguendo una procedura accelerata per consentire agli Stati membri di prepararsi in tempo utile alle rispettive campagne di vaccinazione autunno-invernali.