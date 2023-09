Csm: Cirielli, ‘al fianco di Gratteri nella battaglia per garantire legalità e giustizia in Campania’

MeteoWeb

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Complimenti vivissimi al dottor Nicola Gratteri per il suo nuovo e prestigioso incarico di procuratore capo di Napoli. I miei ossequi e auguri di buon lavoro. Saremo al suo fianco nella battaglia per garantire legalità e giustizia in Campania, soprattutto in quelle aree della regione, dove Meloni ha fatto già sentire la propria voce e quella dell’esecutivo, che necessitano di un’attenzione particolare”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “La sua grande competenza e consolidata esperienza saranno preziosissime nel contrasto alla criminalità organizzata in Campania”, ha concluso Cirielli.