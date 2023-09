Daily Crown: Carlo e la normalità che non ti aspetti in un incontro casuale con il re

MeteoWeb

Londra, 21 set. (Adnkronos) – Giaccone impermeabile, berretto e bastone di legno. La normalità che ti aspetteresti da un qualsiasi signore a passeggio in un?umida campagna. E? invece l?insolito ritratto di un Re Carlo informale, ripreso in un video da tre ciclisti, che, mentre pedalavano nelle Highlands scozzesi, si sono imbattuti nel sovrano britannico, mentre passeggiava da solo nella tenuta di Balmoral. Il video, che presumibilmente è stato girato il 25 agosto, ma che è stato pubblicato soltanto 2 giorni fa ottenendo già 300mila visualizzazioni, mostra un Carlo inedito anche nel modo di parlare. ?E? meraviglioso quassù?, ha detto, fermatosi a conversare con loro, il re ai ciclisti, per poi raccontare di essere ancora in vacanza, del tempo piovoso e di come fosse solito accamparsi nella zona con suo padre, il defunto principe Filippo, e la sorella, la principessa Anna.

?Fate attenzione a non cadere?, ha poi detto Carlo ai ciclisti. Mentre al termine della breve conversazione, quando il gruppo si stava allontanando, uno di loro ha osservato: ?Che persona carina!?. Dello stesso tenore anche i commenti di chi ha visto il filmato. Tutti sottolineano unanimi la semplicità del re: ?Una persona comune nata in un ruolo straordinariamente insolito ? commenta uno di loro – Poi poter parlare e relazionarsi con tutti è un vero dono. Che onore incontrare un simile gentiluomo”.

Altri commentatori, che hanno dichiarato di non essere monarchici, hanno affermato che il filmato era sorprendentemente ?toccante? e hanno elogiato il re per essere ?con i piedi per terra?. ?Non sembra affatto un re, ma un ragazzo così genuino e gentile. Che bella esperienza?, ha scritto uno di loro. “Fan della monarchia o no ? si legge in un altro commento – quella piccola interazione dimostra solo che è un ragazzo che ha a cuore la vita all’aria aperta, l’ambiente, le avventure, lo sport ed era sinceramente interessato a quello che stavi facendo”.