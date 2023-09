Ddl affitti brevi: Schiano (Fdi), ‘provvedimento mette ordine in comparto’

MeteoWeb

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Il ddl sulle locazioni turistiche, il cui testo è stato diffuso in queste ore, è l’ennesima dimostrazione del fatto che il governo guidato da Giorgia Meloni fa sempre seguire i fatti agli impegni e dimostra ancora una volta la coerenza con cui opera il governo Meloni. Senza badare alle polemiche il ministro Santanchè e il governo nel suo insieme hanno messo a punto un provvedimento che attraverso il Cin (codice identificativo nazionale) consente di combattere efficacemente l?abusivismo certificando l?uso dell?immobile per finalità turistiche, prevedendo la durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche a due notti e la finalità imprenditoriale dalla terza struttura e fissando con precisione i requisiti igienico sanitari e antincendio degli appartamenti, tutelando in questa maniera sia i proprietari sia i turisti. Mettiamo finalmente ordine in un settore importante per la nostra economia tenendo conto delle esigenze di tutti”. È quanto afferma Michele Schiano di Visconti, coordinatore provinciale di Fdi a Napoli e componente della commissione Attività produttive della Camera.