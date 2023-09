Diritti tv: Cairo, ‘tema da chiudere in tempi veloci’

MeteoWeb

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – “I diritti tv della Serie A sono un tema importante ed è fondamentale che venga chiuso in tempi veloci”. Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Torino Club Parlamento. “Il calcio è uno strumento fortissimo per qualsiasi tv che ha come principale fondo di ricavi gli abbonamenti. Poi è chiaro che va fatto vedere nel miglior modo possibile. Chi sta trattando cerca di pagare di meno, ma il calcio rappresenta un traino incredibile. Inoltre vendendo su un arco temporale più ampio, le tv oggi possono investire ed avere dei ritorni maggiori. Per questo va chiusa velocemente e alle condizioni giuste”, aggiunge Cairo che sulla Serie A iniziata da poco più di un mese dice: “Credo che vedremo un bel campionato. L’Inter ha una qualità superiore, poi c’è il Milan che se la gioca. Il Napoli tornerà. E’ un campionato con tante squadre in corsa, anche Lazio e Juve. Poi spero anche noi del Torino possiamo far bene”.