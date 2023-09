Dl asset: Barbagallo (Pd), ‘tariffe sempre alte, da governo poche idee e confuse’

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “C?è un dato inconfutabile sulla vicenda del caro voli: il governo cambia idea e a farne le spese, anche in questo momento, sono i cittadini che devono sborsare cifre esorbitanti per i voli da e per la Sicilia e per il resto del Mezzogiorno. Si susseguono indiscrezioni su possibili emendamenti al testo all’esame del Senato, ma il decreto legge che avrebbe dovuto imporre il tetto massimo ai costi per i voli, così come la norma sul costo medio, è di fatto inattuata. Al di là dell?intervento dell?Antitrust, autorità indipendente, dobbiamo constatare che le compagnie aeree continuano a imperversare, agendo in un regime di monopolio di fatto, a scapito dei siciliani”. Lo dichiara il capogruppo dem in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo.

“A questo bisogna aggiungere che il presidente della Regione siciliana, Schifani ? conclude ?, che in campagna elettorale aveva promesso tariffe accessibili per il voli da e per la Sicilia e di recente aveva annunciato battaglie contro Ryanair, finisce per fare incontri inconcludenti. Oggi l’unica certezza che abbiamo è che un volo per Roma ha un costo variabile tra un minimo di 160 e un massimo di 392 euro, escluso il ritorno, il resto è fuffa”.