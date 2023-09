Dl energia: De Poli (Udc), ‘bene misure approvate, obiettivo è sostenere fasce più fragili’

MeteoWeb

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Per il governo di centrodestra cittadini, famiglie e imprese sono i pilastri della nostra Italia: abbiamo deciso di sostenere le fasce più fragili della nostra popolazione. Lo dimostra il decreto Energia che introduce importanti misure contro i rincari delle bollette di luce e gas (proroga sconti in bolletta, Iva al 5% sul metano e contributo di riscaldamento), gli aumenti dei carburanti (80 euro una tantum nella social card) e, più in generale, a favore di cittadini (con il rifinanziamento del bonus trasporti da 60 euro) e delle giovani coppie con la garanzia statale sui mutui. Questa è l?Italia che fa e non si perde in chiacchiere”. Così il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli.