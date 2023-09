Doping: Tna, Pogba sospeso in via cautelare

MeteoWeb

Roma, 11 set. – (Adnkronos) – “Il Tribunale Nazionale Antidoping in accoglimento dell?istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l?atleta: Paul Labile Pogba (Figc) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l?origine esogena dei metaboliti)”. Lo comunica il Tribunale Nazionale Antidoping. Il controllo è stato disposto da Nado-Italia.