Edilizia: Boccia, ‘proposta condono Salvini da Governo disperato’

MeteoWeb

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “E così Matteo Salvini va al convegno di Confedilizia e butta lì l?ennesima idea di condono edilizio. Per non meglio quantificate irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche. Un?altra strizzata d?occhio ai furbi di un Governo disperato che non sa dove trovare risorse per la manovra e che quindi vuole fare cassa attraverso un ulteriore condono, dopo quelli fiscali. Ci piacerebbe sapere se Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti concordano con la linea ?condonista? del loro ministro leghista ai Trasporti?. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.