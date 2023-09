Edilizia: Scotto, ‘governo non sa che pesci pigliare con manovra e premia furbi’

MeteoWeb

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni ha fatto 14 condoni. Due giorni fa abbiamo scoperto quelli sugli scontrini e le fatture per i commercianti. Ieri Salvini se ne è uscito con la ‘genialata’ del condono edilizio. E? un terreno pericoloso perché ogni volta che annunci una sanatoria riparte il contatore dell?illegalità. Il Governo non sa che pesci pigliare con la manovra e dunque premia di furbi. Bisogna andare a prendere i soldi dai cento miliardi dell?evasione fiscale. Perché è inaccettabile che il 95 per cento del gettito Irpef gravi su lavoratori dipendenti e pensionati. Sono degli incapaci”. Così Arturo Scotto del Pd.