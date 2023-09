Eni, il cuoco Romito: “Con Alt il made in Italy nel mondo”

MeteoWeb

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Il successo di Alt, però, lo vedremo tra un po? di anni. Questo per me è una grande soddisfazione?, così il cuoco ed imprenditore, Niko Romito, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di ristorazione ?Alt Stazione del Gusto? che vede la collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito, tenutasi a Roma.

“La differenza tra Alt e posti simili sarà il consumatore a stabilirlo. Spesso si fa confusione tra qualità e standardizzazione perché si pensa che un modello di standardizzazione non sia di qualità, è perfettamente il contrario – ha continuato Romito -. Nel 2023 è necessario portare il made in Italy lungo le strade italiane ed estere per riuscire a valorizzare tutto quello che c?è nel nostro Paese, facendolo conoscere con modelli chiari e precisi?.

?Noi offriamo colazione, pranzo, merenda e cena; quindi, a qualsiasi ora del giorno si può mangiare. Tutto questo perché lavoriamo sulla strada, offrendo sempre gli stessi prodotti. Una novità assoluta per un modello su strada?, ha concluso lo chef.