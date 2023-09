Equitazione: Italia del completo vola a Parigi 2024, conquistato il pass nella prova a squadre

MeteoWeb

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – L?Italia del completo parteciperà ai Giochi Estivi di Parigi 2024. Gli azzurri, infatti, hanno conquistato la carta olimpica riservata al team meglio posizionato al termine della Nations Cup 2023, ad esclusione delle nazioni già qualificate. A causa della rinuncia della Spagna sarà ininfluente per la squadra tricolore l?esito dell?ottava ed ultima tappa del circuito in programma a Boekelo (Paesi Bassi) da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre. La compagine iberica (395 punti) era l?unica formazione non qualificata in grado di poter raggiungere in classifica il team azzurro (440 punti), seconda alle spalle del Belgio già qualificato (600 punti). La rinuncia avversaria, dunque, ha abbreviato il percorso di qualifica dell?Italia, che si presenterà in terra olandese con sei binomi: Evelina Bertoli su Quick Joe, Daniele Bizzarro su Stormhill Riot, Fabio Fani Ciotti con Suttogo Georg, Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, Paolo Torlonia su ESI Bethany Bay e Giovanni Ugolotti su Billy Hennessy o Duke of Champions. Due di questi gareggeranno solamente a titolo individuale. La prossima estate allo Chateau de Versailles, invece, la squadra italiana sarà composta da tre binomi titolari più uno di riserva.