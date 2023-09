MeteoWeb

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Dal ministro dell?Agricoltura Francesco Lollobrigida parole chiare e inequivocabili. La soglia del 4% per le prossime elezioni europee non si tocca. Ancora una volta si è fatto tanto rumore per nulla”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti.