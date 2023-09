Europee: Ronzulli (FI), ‘Renzi? Non basta chiamarsi ?Centro? per convincere moderati’

MeteoWeb

Roma, 4 set. (Adnkronos) – ?Non credo che l?operazione di marketing politico di Matteo Renzi, con il cambio di ?packaging? e il nuovo nome, sia sufficiente ad attrarre gli elettori moderati. I cittadini chiedono un progetto serio, quello che noi di Forza Italia portiamo avanti non certo da oggi ma da quando Renzi guidava il Pd o era al governo con il M5S. Hai voglia a raccontarsi come centro!?. Così a In Onda, su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

“Se all?improvviso ci si scopre anti giustizialisti, non significa che si diventi, automaticamente, anche liberali, moderati, riformisti. Nessun timore, dunque, che Renzi possa attrarre il nostro elettorato. Piuttosto, noi siamo pronti ad accogliere chi alle ultime politiche ha votato il Terzo Polo, illuso da un cartello elettorale che è servito solo a far sedere Renzi e Calenda in Parlamento. D?altra parte, Forza Italia si conferma attrattiva: le adesioni sono aumentate molto e nel Lazio abbiamo appena accolto due consiglieri regionali?.