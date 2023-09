Europee: Rosato (Iv), ‘moderati e riformisti insieme, soglia del 4% adeguata’

MeteoWeb

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Penso che un progetto, per essere alternativo a destra e a sinistra ed essere interessante per gli elettori, deve avere una grande massa critica. Per questo tutti coloro che si considerano interessati a un?opzione moderata e riformista dovrebbero mettersi insieme. È un messaggio sia a Renzi sia a Calenda e a tutti coloro che vogliono provare a contare in Europa per un?alleanza che io credo vada costruita comunque con il Partito popolare europeo”. Così il deputato di Azione-Italia viva Ettore Rosato a Il Dubbio.

“Quello che conta è saper costruire un messaggio che dia la speranza di un?Europa più efficace e più capace di affrontare sfide fino a pochi anni fa inimmaginabili. Abbassare lo sbarramento del 4% al 3%? Non ho visto nel terzo polo richieste in tal senso, ritengo il 4 una soglia adeguata”, conclude.