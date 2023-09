Europee: Santoro, ‘presenza della nostra lista spingerà altre forze a lavorare per la pace’

MeteoWeb

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Adesso comincia il lavoro per costruire il programma, ma soprattutto incomincia l’organizzazione per raccogliere le firme, perché non presenteremo la lista se non ci sarà una partecipazione dal basso. Quindi è fondamentale raccogliere le 150mila firme per presentare una lista alle europee, per un partito nascente come il nostro è una sfida molto ardua, ma che ribadisce l’autonomia di quello che stiamo facendo”. Lo ha detto Michele Santoro a Stasera Italia Weekend, dopo che ‘Assemblea!’ ha dato il via libera affinché il partito promosso dal giornalista si presenti alle prossime elezioni europee.

“Per il momento noi abbiamo un unico obiettivo: che l’Italia esca dalla guerra e tutti una serie di perché sul perché si debba fare, che saranno il programma. Ma l’obiettivo è solo quello, far uscire l’Italia dalla guerra, che è una cosa che molti italiani condividono, ma non tutti voteranno per questa lista – ha proseguito -. Ma la sua presenza porterà le altre forze a dover mettere al centro della campagna elettorale la guerra in Ucraina, cosa che non farebbero perché, a sinistra, sono tutti imbarazzati dall’argomento”.

“Al momento il Pd e il Movimento 5 stelle non sono nella stessa nostra lunghezza d’onda. Ma io sono convinto che, avendo al loro esterno un competitor ‘agguerrito’, li porterà a dover interloquire con questo mondo che si mette in cammino e anche ad aprire le loro liste a personaggi con cui noi possiamo dialogare meglio. Il fronte della pace, quindi, potrebbe avanzare, molto grazie al fatto che si apre una competizione virtuoso, e anche amichevole, perché noi non vogliamo essere ostili né con Conte, né con Schlein e tantomeno con Fratoianni, che anzi ci auguriamo venga con noi”, ha concluso Santoro.