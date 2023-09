F1: Gp Italia, Sainz leader nelle terze libere davanti a Verstappen e Leclerc 4°

MeteoWeb

Monza, 2 set. – (Adnkronos) – Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nelle terze libere del Gp d’Italia a Monza. Lo spagnolo della Ferrari gira in 1’20″912 precedendo l’olandese della Red Bull, il bicampione del mondo e leader iridato Max Verstappen (1’20″998) e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’21″453). Quarto tempo per l’altra Rossa, quelle del monegasco Charles Leclerc (1’21″486) che si lascia alle spalle l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (1’21″711). Alle 16 delle qualifiche per assegnare la pole.