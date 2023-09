F1: Leclerc, ‘se McLaren si conferma in Qatar ci sarà da preoccuparsi’

MeteoWeb

Suzuka, 24 set. – (Adnkronos) – Charles Leclerc conferma la quarta posizione di partenza e resta giù dal podio nel Gp del Giappone. Il monegasco è comunque riuscito a ritrovare un bel feeling con la Ferrari in questo weekend, su una pista non certo tra le favorite per la Rossa. Da segnalare un sorpasso spettacolare su Russell, il più bello di giornata. “Era importante passare Russell, c’era Hamilton che spingeva e avevo paura del gioco di squadra -dice Leclerc-. Non volevo perdere tempo, avevo gestito bene le gomme e mi sono preso qualche rischio. E’ stato un bel sorpasso. La McLaren ci preoccupa, ma sappiamo che ci sono piste in cui vanno forte. Se si confermano anche in Qatar, allora cominceremo a preoccuparci seriamente”.