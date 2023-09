F1: Sainz, ‘sapevamo che Suzuka sarebbe stata una pista difficile per la Ferrari’

MeteoWeb

Suzuka, 23 set. – (Adnkronos) – Da Singapore a Suzuka, dalla prima vittoria Ferrari della stagione alla terza fila del sabato giapponese. Per Sainz diverse novità da provare e tanti cambi set-up: “È un approccio che ci voleva – dice lo spagnolo a Sky -, serviva provare cose nuove in curve più veloci e lunghe come quelle di questa pista. Sapevamo che per noi Suzuka sarebbe stata difficile”. Si poteva fare di più? “Difficile che un giro più pulito mi avrebbe portato più in alto, le McLaren e Verstappen sono più avanti, sarà difficile batterli”. Infine anche il tema confronto tra team, cosa hanno avuto in più le McLaren? “Un po’ di tutto, soprattutto nel primo settore, andavano quasi come la RedBull, noi siamo più veloci nei rettilinei e nelle curve lente” – ha concluso Sainz.