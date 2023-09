F1: Vasseur, ‘ci aspettavamo qualcosa in più dalle qualifiche’

MeteoWeb

Suzuka, 23 set. – (Adnkronos) – “Ci aspettavamo qualcosa in più dalle qualifiche, soprattutto il Q1 è stato difficile, visto che abbiamo dovuto montare il secondo set di gomme dopo la bandiera rossa. Quindi ne avevamo solo uno per il Q3 e comunque Charles è arrivato a un decimo dalla prima fila”. Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur dopo il 4° e 6° posto ottenuti da Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle qualifiche del Gp del Giappone.

Davanti, oltre alla Red Bull di Max Verstappen ci sono le due McLaren: “È l’obiettivo è quello, prenderle. Abbiamo dimostrato un buon passo, la pista è impegnativa e fa più caldo del solito. Sarà impegnativa soprattutto per la gomma e per la strategia, ma penso avremo un’opportunità”. Sempre in tema gara Vasseur aggiunge: “Tanti sorpassi e tante lotte? La partenza è sempre un punto critico, senza citare precedenti, sappiamo che curva 1 e 2 non sono semplici. Servirà una strategia pulita, è una pista esigente”.