Fdi: Napoli (Az), ‘Meloni sul tricolore ha scritto ‘tengo famiglia”

MeteoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Come aveva capito il grande Leo Longanesi, ogni italiano è sempre tentato di scrivere sul tricolore ‘tengo famiglia’. È una costante dell?etica pubblica, attraversa decenni di storia patria e nessuna persona di potere si è mai sottratta a essa. Tutti hanno grande esperienza politica, dalla sorella Arianna, al cognato Lollobrigida, al cugino di Fazzolari che andrà a rilevare l?incarico di Silvio Brusaferro come presidente dell?Istituto superiore di sanità. Sono convinto che in tutti questi casi siamo di fronte a persone sicuramente valide, affidabili (oddio, Lollobrigida lo è molto di più quando tace), ma rimane sempre una domanda di fondo: sicuro che non ci fossero persone altrettanto valide fuori dalla cerchia famigliare della presidente Meloni? Passi per la sorella, chiamata a ricoprire un incarico di partito e dunque fuori da istituzioni pubbliche, ma in tutti gli altri casi rimane un senso di inopportunità. Il potere, si sa, scatena una qualche spavalderia e un senso di onnipotenza non sempre facile da controllare”. Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Mi chiedo – aggiunge – che cosa avrebbe fatto la leader dell?opposizione Giorgia Meloni se quelle nomine, con gli stessi gradi parentela, fossero state fatte a suo tempo da Draghi o da Letta o da Gentiloni. Si sarebbe alzata in aula a strepitare contro l?arroganza del potere, avrebbe chiesto le dimissioni di chissà quanti ministri se non del governo. Oggi che si trova seduta dall?altro lato del tavolo e ha in mano le leve del potere, ha cambiato registro e si affligge per gli attacchi che deve subire, del ‘fango gratuito’ su di lei e la sua famiglia. Parole già sentite, fango già da lei lanciato contro i suoi avversari. Il suo stupore è quanto meno tardivo”.