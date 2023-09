Fisco: Misiani (Pd), ‘scontrini? Politica condoni è dissennata’

MeteoWeb

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Siamo alle solite. Il governo Meloni, disperatamente a caccia di soldi per la legge di bilancio, si appresta a varare l?ennesimo condono, questa volta sugli scontrini fiscali. È un film già visto: quattro soldi da incassare subito, per perderne molti di più in futuro (l?esito di ogni sanatoria) e poi versare lacrime di coccodrillo su quanto è corta la coperta dei conti pubblici. È una politica dissennata, che non porterà niente di buono”. Lo scrive su X il senatore Antonio Misiani, responsabile nazionale economia per il Pd.