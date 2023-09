Formenti (Confindustria Nautica): “E’ salone dei record”

MeteoWeb

Genova, 21 set. (Adnkronos) – “Ancora una volta, per un altro anno consecutivo possiamo riferirci al Salone Nautico di Genova come il Salone dei record. Record per quanto riguarda il numero di espositori, di barche esposte, per i ministri e tutti i rappresentanti del governo che sono venuti a dare importanza e a riconoscere finalmente l’importanza del nostro settore e domani avremo l’onore di avere con noi il presidente Meloni, quindi direi che questo è qualcosa di veramente importante”. Queste le parole del vice presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, a margine dell?apertura dei lavori del Salone Nautico di Genova 2023, fondamentale appuntamento annuale per il mercato internazionale della nautica e per gli amanti del mare. Il Salone è opportunità di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore della cantieristica. Dal 21 al 26 settembre 2023 si svolgerà la sua 63° edizione.

?Spero che gli imprenditori, gli espositori e tutti coloro che sono qua, possano raccogliere i frutti di questo grande sforzo che loro stanno facendo – spiega Formenti – perché senza di loro non esisterebbe il Salone Nautico?.