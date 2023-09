Governo: Schlein, ‘ci sono due Meloni, una che voleva taglio accise e una che non fa nulla’**

MeteoWeb

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “E’ come se ci fossero due Meloni, quella del video in cui prometteva di tagliare le accise e quella che guida un governo che non ha fatto nulla, anzi le accise le ha aumentate”. Così Elly Schlein a Zapping su Radio Rai 1 parlando della difesa del potere di acquisto come prossima battaglia del Pd e lanciando una proposta: “Siccome il caro dei carburanti ha prodotto un extragettito per lo stato, mettiamolo subito in misure che sostengano le fasce più fragile e il bonus trasporti”.