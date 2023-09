Governo: sondaggio Ambrosetti, ‘voto ok da platea Cernobbio, ma extra profitti bocciati’

MeteoWeb

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – La maggioranza dei partecipanti alla quarantanovesima edizione del Forum annuale di The European House-Ambrosetti giudica in modo positivo l?operato del governo Meloni; opinioni invece molto negative sulla manovra extra-profitti. Queste le prime evidenze che emergono dal televoto lanciato oggi al forum di Cernobbio, nella giornata dedicata all?agenda per l?Italia.

Il 69% della business community riunita a Cernobbio considera in modo positivo l?operato del governo. Negativo il giudizio da parte di circa il 18,3% dei presenti. Le opinioni si spostano considerevolmente se si entra nel merito della manovra sugli extra profitti delle banche: il 33,3% della platea ha un giudizio molto negativo.

Sulla manovra, infine, le valutazioni negative complessive sono il 62,8%. Valutazione completamente opposta dal 9% dei partecipanti che valutano molto positivamente la manovra.