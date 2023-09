Governo: Tajani, ‘siamo fedeli ad alleati, nostre idee migliori per risolvere problemi’

MeteoWeb

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – “Noi combattiamo per i valori non per la poltrona. Io non credo che l’ambizione debba scomparire dalla nostra vita, anzi, non vogliamo cambiare partito, perché noi non siamo come il Pd o il Movimento 5 stelle. Siamo alternative a loro ma siamo alleati dei nostri amici del centrodestra, siamo alleati ma anche diversi. Non siamo un partito unico, noi siamo Forza Italia e vogliamo continuare ad andare avanti con la nostra bandiera, il nostro simbolo, il nostro presidente”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, intervenendo ad Azzurra Libertà, kermesse del movimento giovanile del partito in corso di svolgimento a Gaeta.

“Vogliamo vincere non per una soddisfazione legittima, ma perché siamo convinti che le nostre idee e progetti siano i migliori per risolvere i problemi degli italiani – ha proseguito -. E, pur essendo diversi dai nostri alleati, siamo convintamente parte di questa maggioranza, siamo leali nei confronti presidente del Consiglio e degli alleati, e vogliamo rappresentare un elemento di stabilità, credibilità e affidabilità per i nostri concittadini ma anche sul palcoscenico internazionale.

“Vogliamo essere quella forza che quando qualcuno ci vede dice: ‘Meno male che c’è forza italia, così mi posso affidare a questo partito perché sono sicuro che questo equipaggio è in grado di portare la nave sempre e comunque in un porto sicuro'”, ha concluso tra gli applausi del pubblico.