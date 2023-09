Governo: Verducci, ‘grave esclusione Marche da Zes’

MeteoWeb

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni, nell’ultimo Consiglio dei Ministri, ha escluso le Marche dalla Zes – la Zona Economica Speciale. È una porta in faccia alle richieste che associazioni economiche, categorie e sindacati portano avanti con forza, dopo il sisma e dopo il riconoscimento delle aree di crisi industriale. La Zes è uno strumento fondamentale perchè prevede semplificazioni amministrative, finanziamenti infrastrutturali e misure di agevolazione fiscale a sostegno delle imprese”. Così il senatore Pd, Francesco Verducci.

“Da tempo su questo ho depositato una mozione in Parlamento, nella scorsa e nella attuale legislatura, in particolare in riferimento al sostegno ai distretti manifatturieri. In questo modo il Governo mortifica le Marche, fa carta straccia di tutte le promesse, in un momento sociale molto difficile. Faremo il massimo per cambiare il Decreto”.