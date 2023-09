Conto alla rovescia per gli IgNobel: premi alle ricerche più improbabili

MeteoWeb

Conto alla rovescia per gli IgNobel, i premi destinati alle ricerche più bizzarre. Per il quarto anno consecutivo la cerimonia sarà online, con annuncio alla mezzanotte ora italiana. Da 33 anni la rivista Annals of Improbable Research, con il suo direttore Marc Abrahams, passa in rassegna gli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche più accreditate in cerca di qualcosa di buffo e insolito. Negli anni la caccia ha scovato articoli che hanno individuato le virtù salvavita della pizza, metodi infallibili per riconoscere i narcisisti o il fatto che le mucche producano più latte se hanno un nome.

L’acqua è il tema dell’edizione 2023 e quest’anno “gli organizzatori hanno persino inventato un modo per consentire a un autentico premio Nobel di un continente di consegnare il premio a un Ig Nobel in un altro continente“, hanno riferito gli organizzatori della manifestazione. Il premio di quest’anno è un documento Pdf che può essere stampato e assemblato per creare un oggetto tridimensionale, con tanto di foglio di istruzioni per assemblarlo correttamente: ognuno ne ha una copia per un simbolico scambio online.