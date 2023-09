Infortuni: Barzotti (M5s), ‘ci siano risorse per più sicurezza sul lavoro’

MeteoWeb

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Con la legge di bilancio il governo investa risorse per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Lo ha detto la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti, a Sky Start.

“Questo tema – ha ripreso – dev’essere sempre al centro del dibattito politico, non solo quando si verificano gravi tragedie come quella di Brandizzo. Bisogna agire innanzitutto sul piano culturale, per tale motivo abbiamo presentato una proposta per l’introduzione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole di primo e secondo grado”. “Altresì, è necessario istituire una Procura nazionale del lavoro, evitando che il reato si prescriva e garantendo, così, giustizia alle famiglie delle vittime”, ha concluso Barzotti.