Iran: forze aeree Teheran, ‘nostro drone ha costretto aerei Usa a lasciare spazio aereo’

Teheran, 3 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Droni ‘Karrar’ di produzione iraniana sarebbero riusciti in diverse occasioni a costringere gli aerei militari statunitensi e di altri paesi a rimanere fuori dallo spazio aereo iraniano anche ad alta quota. Lo ha reso noto il generale iraniano Alireza Elhami, secondo cui i droni sarebbero riusciti a impedire l?ingresso di aerei sia con che senza pilota nella regione del Golfo Persico e del Mar dell?Oman.

In un?intervista all?agenzia di stampa iraniana Tasnim, Elhami, vice comandante delle forze di difesa aerea dell’esercito iraniano, ha spiegato che il drone è dotato di radar, che, combinato con sistemi di guerra elettronica e di ricognizione ottica e di combattimento ne hanno facilitato il compito. Nello specifico, ha menzionato un aereo da ricognizione P-8, un drone RQ-4 Global Hawk e diversi aerei da combattimento americani.

I droni Karrar sono i primi droni militari iraniani in grado di raggiungere più di 14.300 metri e da lì inviare allarmi radar o radio ad aerei stranieri.