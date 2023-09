Ita: Falasca (+Eu), ‘governo Meloni vuole far chiudere aeroporti italiani?’

MeteoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Anziché imbastire l?ennesima e sterile polemica contro la Commissione Ue sull?autorizzazione all?ingresso di Lufthansa in Ita, Giorgia Meloni dovrebbe fare immediatamente dietrofront sulla norma insensata e propagandistica che il suo governo ha approvato contro le compagnie aeree e le loro politiche di prezzo. La conseguenza di questa guerra agli algoritmi rischia di essere la fuga dei vettori aerei dall?Italia con conseguenze ancora peggiori sul prezzo dei biglietti per i viaggiatori, sulla disponibilità di voli e tratte aeree, sull?attrattività dell?Italia per i turisti. Con il braccio di ferro con la Commissione Ue e con la guerra alle politiche di prezzo delle compagnie aeree oggi il governo Meloni sta determinando una tale incertezza nel comparto aereo da rischiare la chiusura di molte rotte aeree verso il nostro Paese, incertezza che non riguarda solo la compagnia di volo RyanAir. Non potendo chiudere i porti, vogliono far chiudere gli aeroporti?”. Lo dichiara in una nota Piercamillo Falasca, vice segretario di +Europa.