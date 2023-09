MeteoWeb

Pechino, 3 set. (Adnkronos) – “Grazie al sistema Italia in Cina: imprenditori e manager che sono veri ambasciatori del saper fare italiano. Il Governo è al loro fianco per migliorare le condizioni di accesso al mercato cinese e per favorire l?export dei nostri prodotti”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a Pechino.