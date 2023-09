Iv: fonti, scelta Bonetti attesa, altri se ne andranno ma molti di più arriveranno

MeteoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – La scelta di Elena Bonetti di lasciare Italia viva era ampiamente attesa. ?Quando abbiamo deciso di fare un congresso democratico interno sapevamo che qualcuno si sarebbe tirato indietro e avrebbe scelto altre strade. Elena non è la prima nè l?ultima: altri se ne andranno. Ma molti di più arriveranno, anche prima della fine del congresso. Rispettiamo le scelte di tutti ma non rinunciamo ai congressi e alla democrazia interna? spiegano da Iv.

In queste ore, fanno sapere, Italia Viva “si gode il successo della scuola di formazione, prepara la Festa nazionale di Santa Severa e organizza il congresso del 15 ottobre”. Renzi interverrà domani nella consueta Enews settimanale e parlerà domenica 17 settembre alle 11 “in contemporanea alla manifestazione di Pontida con Le Pen e Salvini”.

?Italia Viva -proseguono le stesse fonti- pensa che un partito non si possa costituire senza un momento di democrazia interna. Quindi ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato fino ad oggi ma è impossibile fare i dirigenti, i parlamentari, i ministri senza voler partecipare a un momento di democrazia interna”. Con l?abbandono di Elena Bonetti Italia Viva conta oggi 15 parlamentari (erano 14 dopo le elezioni un anno fa) e 15 consiglieri regionali (erano 10 un anno fa), si puntualizza.