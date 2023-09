Juventus-Lazio 3-1, doppio Vlahovic e Chiesa: vittoria bianconera

MeteoWeb

(Adnkronos) – La Juventus batte la Lazio per 3-1 nel match in calendario come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con la doppietta di Vlahovic e il gol di Chiesa. Per la Lazio, a segno Luis Alberto. La formazione di Allegri sale a 10 punti, momentaneamente prima in classifica in attesa del derby Inter-Milan. La Lazio rimane a quota 3 dopo la terza sconfitta in 4 gare.

Per la sfida con i biancocelesti Max Allegri opta in avanti per il tandem Chiesa-Vlahovic, che lo ripagano andando a segno entrambi, Locatelli in cabina di regia, McKennie e Kostic sulle corsie esterne e Miretti preferito a Fagioli. In difesa Gatti. Mentre Sarri si affida al tridente Immobile-Felipe Anderson-Zaccagni con Cataldi davanti alla difesa e Kamada confermato a metà campo.

La Juve parte subito forte e al 10′ passa in vantaggio: cross di Locatelli e Vlahovic in area di destro di prima intenzione batte Provedel per l’1-0. La spinta dei bianconeri non si arresta e al 14′ Kostic di sinistro ci prova dal limite, ma Provedel alza la sfera oltre la traversa. La Lazio va vicina al pari al 25′, dopo una combinazione tra Luis Alberto e Felipe Anderson, il pallone arriva a Kamada, ma la conclusione viene deviata in angolo da Szczesny. Passa un minuto e la Juve raddoppia: al 26′ Miretti serve McKennie, palla che finisce a Chiesa che raddoppia. L’attaccante bianconero ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 48. La Lazio reagisce e prova ancora con Kamada ma la conclusione è nettamente fuori misura. Nel finale di primo tempo ancora Juve pericolosa con un destro a giro di Miretti dal limite che esce di poco.

Anche la ripresa inizia nel segno dei bianconeri: al 48′ Chiesa con un calcio piazzato serve Rabiot che di testa impegna Provedel che si allunga e devia in corner. Al 49′ ancora Juve pericolosa con un colpo di testa da pochi passi di Rabiot sugli sviluppi di un corner, ma è ancora bravo Provedel d’istinto a negare il gol. La squadra di Sarri prova a rientrare in partita e al 51′ ci prova Immobile dopo un guizzo di Kamada, ma Gatti in scivolata mura la conclusione dell’attaccante. La rete biancoceleste arriva poco dopo: al 64′ Kamada vince un contrasto con Cambiaso, palla a Luis Alberto che dal limite dell’area con un perfetto destro a giro supera Szczesny.

La gioia però dura poco. Al 67′ ancora Juve a segno per il tris firmato ancora da Vlahovic. Su un lancio a campanile di McKennie, l’attaccante doma il pallone e dal limite dell’area di destro non lascia scampo a Provedel per il 3-1. La rete fredda l’entusiamo della squadra di Sarri, la Juve controlla il finale di gara e sfiora il poker. Al 90′ spunto di Kean, tocca Milik, entrambi entrati da poco,) ma Weah sottomisura non trova la porta.