Lavoro: maggioranza senza numeri in commissione, proteste opposizioni**

Roma, 6 set. (Adnkronos) – Proprio la mattina successiva alla cena della premier Giorgia Meloni con i parlamentari Fdi per serrare i ranghi in vista della ripresa dei lavori, la maggioranza si ritrova senza numeri in commissione alla Camera. Lavori sospesi e proteste delle opposizioni che ricostruiscono così quanto accaduto stamattina a Montecitorio.

“Si votava l’emendamento Carotenuto dei 5 stelle” al dl Caldo per ‘misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica’. “In maniera abbastanza inusuale -riferiscono fonti parlamentari Pd- il presidente Rizzetto ha preso la parola e ha ribattuto interloquendo sul merito con la maggioranza. Poi finito di parlare ha chiesto una pausa tecnica perchè il sottosegretario Durigon aveva bisogno di 5 minuti. Dunque si è sospeso per non votare. In quel momento eravamo sopra con i numeri”.

Dalle opposizioni è quindi partita la protesta. “Abbiamo chiesto riconteggio al rientro – che non ci è stato concesso – poi abbiamo chiesto che si riunisse l’ufficio di presidenza. Non lo hanno concesso”.