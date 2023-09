Lavoro: Renzi, ‘Pd masochista sul Jobs Act, imbarazzo per chi non alza la voce tra i dem’

MeteoWeb

Roma, 1 set (Adnkronos) – “Il JobsAct ha creato oltre un milione di posti di lavoro, ha aumentato la stabilità e non il precariato, ha abbassato le tasse sul lavoro. Chi lo mette in discussione? Chi vuole vivere di sussidi come i 5 Stelle. Il PD ha votato il JobsAct e ora fa un referendum contro il JobsAct. Provo imbarazzo per chi nel PD non ha il coraggio di alzare la voce contro questa scelta masochista. Il Partito Democratico che smette di essere riformista per diventare la sesta stella del grillismo fa venire un tuffo al cuore”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.