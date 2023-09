Lavoro: Schifone (Fdi), ‘ancora buone notizie su occupazione, misure governo in direzione giusta’

MeteoWeb

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Nonostante le congiunture internazionali i risultati del governo Meloni continuano a essere tangibili. È di oggi l?aumento dell?occupazione diramato dall?Istat di 129.000 unità. Una notizia ancora migliore è che sono in aumento le assunzioni a tempo indeterminato, segno che si tratta di buona occupazione. Ma è il segno anche che, forse, i percettori del reddito di cittadinanza si sono dati una mossa e hanno iniziato il reinserimento nel mercato del lavoro. Con il governo Meloni abbiamo raggiunto il record di occupati in Italia, ben 23 milioni e mezzo. È di tutta evidenza che le misure che il nostro governo sta approntando continuano ad andare nella direzione giusta”. Lo ha detto la capogruppo di Fratelli in commissione Lavoro alla Camera, Marta Schifone.