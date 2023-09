Lavoro: Scotto (Pd), ‘Calderone riferisca subito in commissione su caso Anpal’

MeteoWeb

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto nella seduta della commissione Lavoro che la ministra Calderone venga immediatamente a riferire in commissione sui fatti gravi che hanno coinvolto in un?inchiesta della magistratura il presidente dell?Anpal Temussi, da lei fortemente voluto appena due mesi fa. È un atto dovuto che il gruppo del Pd chiede con la massima urgenza”. Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera.