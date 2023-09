Lirica: Misiani (Pd), ‘reintegro Lissner dimostra che decreto governo era forzatura’

MeteoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “La decisione del giudice del lavoro di Napoli, che ha reintegrato Stephane Lissner come sovrintendente del Teatro San Carlo, dimostra che il decreto legge del governo era una evidente e illegittima forzatura, l?ennesima norma costruita ad hoc per occupare e lottizzare postazioni di potere. Lissner ha ottenuto giustizia. Il governo ha fatto una figuraccia”. Così su X il senatore Antonio Misiani, commissario Pd in Campania.